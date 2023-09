Rubén Gutiérrez llegó a Santiago y Chilevisión ya le puso fin a su contrato

Gran Hermano Chile enfrenta una de las crisis más notables en sus tres meses de transmisión. Una que se centra en la expulsión del participante Rubén Gutiérrez, de 26 años. Esto, debido a acusaciones de tocaciones indebidas realizadas mientras otra concursante, Scarlette Gálvez, dormía.

La controversia se desató cuando Scarlette Gálvez denunció que Rubén Gutiérrez había tenido un comportamiento inapropiado mientras ella dormía. Estas acusaciones llevaron a la separación de Rubén del resto de los concursantes durante el sábado, y su expulsión fue confirmada al día siguiente durante el programa en horario estelar.

A diferencia de los demás participantes eliminados de Gran Hermano, Rubén no tendrá la oportunidad de aparecer en el programa para compartir su experiencia, ya que su relación con la producción se dio por terminada, según consignó The Clinic. Sin embargo, el excarabinero tendrá la libertad de hablar con los medios de comunicación, aunque no a través de Chilevisión, el canal que transmite el programa.

A pesar de la controversia, se logró confirmar que Rubén Gutiérrez recibirá los pagos acordados por su tiempo en la casa de Gran Hermano. Además, desde la producción, se destacó que la situación se manejó de manera más eficiente en comparación con otras polémicas previas en el programa, como la protagonizada por Lucas Crespo. Chilevisión considera que el episodio está cerrado.

De Rubén solo se sabe que ha llorado mucho

Por otro lado, Scarlette ha recibido apoyo psicológico y asesoramiento del equipo de producción, que le brindó diferentes opciones, desde abandonar el programa hasta decidir si se discutiría públicamente lo sucedido. Asimismo, Rubén Gutiérrez está recibiendo apoyo de profesionales de la salud mental en medio de este caso.

Hasta la fecha, Rubén Gutiérrez no se ha querido referir a su expulsión del reality. Sí se ha comentado que el excarabinero ha llorado harto desde su salida del encierro en Buenos Aires, Argentina. Además, de que también, una de sus hermanas, lo defendió públicamente a través de sus redes sociales.