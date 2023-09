“Que rabia esta mina. Por culpa de ellas mujeres que realmente día a día son abusadas y acosadas pierden credibilidad“, fue lo primero que escribió Eva Gutiérrez, hermana de Rubén, el exparticipante de Gran Hermano que fue expulsado tras ser acusado de haber tocado a Scarlette sin su consentimiento. La familiar del excarabinero realizó un potente descargo en su defensa.

De hecho, en la misma publicación que realizó en Instagram, y que fue rescatada por Infama.cl, la hermana de Rubén planteó que son hechos que “en el video sale claramente que (Scarlette) le pone la pierna encima, lo busca todo el tiempo. Rubén tiene su mano al costado. De verdad me da mucha impotencia que después se cague de la risa de lo que sucedió“.

“Además, si ella se sintió de esa forma, ¿por qué fue tan chora para violencia a su ex y hacer bullying a sus compañeras, no fue capaz de levantarse y pedir ayuda, y decir que estaba siendo abusada?“, añadió.

Tras ello, planteó lo siguiente: “¿Por qué condenan a un hombre, en este caso a Rubén y no condenaron a ‘eskarcita’ cuando violentó a su ex? ¿O cuando al Pincoya acosa a Raimundo? ¿O cuando Fran acosaba evidentemente a Lucas? Ahí el programa se queda callado”.

“Rubén sería incapaz de abusar o violentar a una mujer”

Más adelante, en la misma publicación, Eva Gutiérrez insistió en lo que ella considera una sanción injusta contra su hermano. “Me carga poner en duda a una mujer, pero están las evidencias y claramente esto es injusto. ¿Cómo lograremos equidad si se condena un solo lado?“, afirmó.

“¿Por qué a Pincoya no se le denunció cuando acosó a Raimundo? ¿O por qué el programa hizo nada cuando Coni y Sebastián se violentaban verbalmente?“, complementó.

Y enseguida, en otra storie, agregó: “¿Cómo dejan entrar a una delincuente al programa? ¡Ella violentó a su ex! Y aun así entró. No soy sorora con una mujer que no es sorora, equidad ante todo. Chilevisión y Gran Hermano, así como condenado a Rubén y lo expulsaron, condenen a Jennifer por el acoso a Raimundo, o a Francisca por acosar evidentemente a Lucas“,

Finalmente, Eva Gutiérrez, la hermana del excarabinero que participó en Gran Hermano, señaló que “me da mucha rabia, porque yo conozco de toda mi vida a Rubén. Es mi hermano, yo y mi familia lo conocemos. Más que todos. Rubén sería incapaz de abusar o violentar a una mujer. Tiene cuatro hermanas, vive con dos de ellas. Constantemente comparte con mujeres. Y nunca se ha sobrepasado con ninguna mujer“.