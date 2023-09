“Ha llorado una enormidad”: Detallan estado de Rubén tras ser expulsado de Gran Hermano

No se sabe mucho qué pasó con él tras lo ocurrido. De hecho, en el último estelar de Gran Hermano, editaron todas las imágenes donde Rubén podía aparecer.

El que el participante fue expulsado del reality de CHV, luego de una compleja acusación por parte de Scarlette, una de sus compañeras.

La joven indicó que el excarabinero la habría tocado sin su consentimiento mientras dormían. Un hecho por el que lo denunció en el confesionario y encaró en una conversación que alcanzó a verse en Pluto TV.

Tras esto, el cibermundo se volcó a pedir sanciones. Y finalmente, Gran Hermano tomó la decisión de echar al concursante de la casa.

El estado de Rubén tras dejar Gran Hermano

Sin embargo, tras el comunicado, el programa no habló ni mostró más al joven. Y las dudas respecto a qué le había pasado, se multiplicaron.

Lo cierto es que, lo poco que se supo en aquellas horas es que estaba aislado en un hotel de Buenos Aires, con contención psicológica.

Pero el periodista Luis Sandoval, del espacio Qué te lo Digo, sí entregó más antecedentes. “Me cuentan que obviamente lo está pasando pésimamente mal con todo esto. Está en un estado de shock, nervioso. Ha llorado una enormidad. No logra asimilar todo esto que se le vino de un momento a otro, esta seria acusación por parte de una compañera”, contó.

Y agregó que “está con apoyo psicológico, con contención. Hasta esta tarde (del domingo) se estaba hospedando en Argentina en un hotel, y en las próximas horas debería viajar a Chile. Incluso están viendo si es invitado al programa que conducen Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, si lo van a entrevistar. O sea, viene a ser un remezón y un terremoto grado diez al interior de la producción. Todo se está analizando”.

Finalmente, el reportero señaló sobre lo ocurrido con Rubén que “la producción me dice que el viernes, a excepción de otros viernes, no hubo alcohol en la fiesta. Por lo tanto, es buen punto a la hora de los que dicen ‘estaba curado’, o ‘estaba pasado de copas’, por lo puntudo. Ese día no hubo alcohol en la fiesta. Rubén lo niega. Desconoce que habría hecho este acto tan de abuso”.