CM Punk es despedido de AEW tras altercado con Jack Perry en All In London

En el evento AEW All In London, CM Punk tuvo un fuerte altercado con el luchador Jack Perry en bastidores. Una semana tras este incidente, All Elite Wrestling, por decisión de su CEO, Tony Khan, optó por despedir este sábado 2 de septiembre al excampeón mundial de la WWE tras una investigación del Comité Disciplinario.

De esta manera, Phillip Brooks (CM Punk) le pone fin a una etapa de dos años en AEW, compañía a la que llegó en el año 2021. Un estancia en la empresa de Tony Khan en la que llegó a ganar el Campeonato de AEW en dos ocasiones. Sin olvidar, que fue la compañía de lucha libre a la que volvió tras siete años apartado de los cuadriláteros, después de un infructuoso paso en UFC.

All Elite Wrestling informó a través de un comunicado que “ha terminado los contratos de luchador y empleo entre Phillip Brooks (CM Punk) y AEW con causa, con efecto inmediato. La terminación fue confirmada hoy por Tony Khan, CEO, Gerente General y Jefe Creativo de AEW. La terminación sigue a una investigación interna de una semana sobre un incidente ocurrido detrás del escenario en AEW – All In London el domingo 27 de agosto“.

“Después de la investigación, el Comité de Disciplina de AEW se reunió. Y luego se juntó con asesores legales externos antes de hacer una recomendación unánime a Khan de que CM Punk fuera despedido con causa“, añadió.

Las palabras de Tony Khan, CEO de AEW

A su vez, el mismo CEO de AEW, Tony Khan, realizó declaraciones acerca del despido de CM Punk. “Phil desempeñó un papel importante dentro de AEW y le agradezco sus contribuciones. La terminación de sus contratos con AEW es una decisión en última instancia, y solo mía. Por supuesto, desearía no tener que compartir esta noticia, que puede ser una decepción para muchos de nuestros fanáticos”, sostuvo.

“Sin embargo, estoy tomando la decisión en beneficio de las muchas personas increíbles que hacen posible AEW cada semana: nuestros talentos, personal, operadores de lugares y muchos otros cuyos esfuerzos que pasan desapercibidos, pero son esenciales para brindar a nuestros fanáticos grandes espectáculos en televisión y en arenas y estadios en todo el mundo”, complementó.

Finalmente, en la noche de este sábado 2 de septiembre, antes del inicio de AEW Collision, Tony Khan recibió fuertes abucheos. Y al respecto, es relevante señalar que este show de All Elite Wrestling se desarrolló en Chicago, el que es el estado natal de CM Punk.