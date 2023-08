¿Se dará? Tony Khan afirma que AEW podría llegar a Chile: “Nos gustaría ir”

Un verdadero éxito fue el evento de All Elite Wrestling (AEW), All In, el cual se realizó en el mítico estadio Wembley, y que dejó un dulce sabor de boca en los fanáticos por el desarrollo del mismo, sobre todo el main event entre Maxwell Jacob Friedman (MJF) y Adam Cole por el título máximo.

El evento tuvo de todo: buenas luchas, momento emotivos, CM Punk generando una nueva polémica, y dedicatorias por doquier tras el fallecimiento de Bray Wyatt, que enlutó al mundo del wrestling.

Sin embargo, las sorpresas no acabaron ahí, ya que tras All In, el mandamás de la empresa, Tony Khan, se refirió a la opción de realizar futuros eventos en Latinoamérica, donde Chile apareció como unos de los primeros en la lista sudamericana.

En declaraciones recogidas tras una rueda de prensa, Khan señaló que “Sudamérica es un gran mercado que nos gustaría visitar“.

“Apenas entramos al quinto año, y hemos realizado paradas exitosas en Europa y Canadá. Queremos explorar más mercados importantes, y Chile es uno al que nos gustaría ir“, afirmó.

Asimismo, comentó que “previamente, nos han preguntado sobre México y Puerto Rico, y creo que podríamos hacer una buena primera impresión allí”.

En esa línea, el máximo campeón de AEW, MJF, reveló su interés por competir en el Estadio Azteca de México. “Es un gran escenario y nos gustaría considerarlo. Es algo que podríamos hacer, y tenemos grandes posibilidades gracias a las alianzas que realizamos dentro del mundo de la lucha libre”, aseveró.

Esta no es la primera vez que Chile asoma como uno de los países a visitar en el mundo de la lucha libre, ya que es conocido por las empresas y también por las superestrellas el fanatismo en el territorio nacional por estos espectáculos.

Sin ir más lejos, Sami Zayn, luchador de WWE, ha comentado en más de una ocasión sobre lo bien que se ha acogido a las diversas superestrellas en nuestro país, compartiendo más de una interacción por redes sociales con compatriotas.