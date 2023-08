Desde el año 2018 que Lisandra Silva tiene una relación con Raúl Peralta. Con el integrante del dúo de baile Power Peralta, la actriz y animadora televisiva cubana tiene dos hijos: Noah Gabriel (nacido el 28 de mayo del 2020) y Leiah Livli (nacida el 11 de mayo del 2022). Pero años antes, previo a conocer al bailarín, tenía otra vida, junto al modelo chileno Leandro Penna, su expareja.

Con Penna, la cubana estuvo durante años en una relación que tuvo que un polémico fin, del que se habló sobre una presunta infidelidad por parte del modelo chileno. Algo, que años después, confirmó la propia Lisandra Silva, quien a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, entregó detalles inéditos acerca de cómo fueron las últimas horas de su romance con Leandro Penna.

“Ya han pasado más de 5 años, así que no tengo problema en decirlo, ¡pero la realidad es que Lea llevaba viéndose con Talita 8 meses antes de separarnos! Ella también tenía novio. Fue él mismo quien me lo confesó, ¡y me mandó una foto de ella para que la viera porque yo no tenía idea!“, expuso la actriz y modelo de alta costura cubana por medio de una storie.

Penna tenía las posesiones de Lisandra en cajones de plástico

Más adelante, Lisandra Silva reveló que “estaba en Miami cuando me lo dijo. No fue hasta tres meses después que fui a buscar mis cosas. ¡Las tenía en cajones de plástico! ¡Esa es la verdad! ¡Igualmente, me hizo un gran favor! ¡Dios lo bendiga por siempre!“.

Comentarios de la actriz y modelo cubana que vienen tiempo después de que surgieran rumores sobre supuestos problemas en su relación con Raúl Peralta, con quien se le ha visto en más de una ocasión distanciada o con una perceptible frialdad en sus interacciones en público.