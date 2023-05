Durante la noche de este martes 16 de mayo se realizó la competencia de repechaje en el estelar de Canal 13, “Aquí se baila”, donde Janis Pope, Kika Silva, Jazz Torres, Peka Parra, Claudio Moreno, Andrés Sáez con su personaje “Laura Bell” y Lisandra Silva buscaban sumarse o volver al programa.

En ese contexto, la influencer y empresaria cubana Lisandra Silva tuvo una acalorada discusión con el jurado argentino Aníbal Pachano, tras la cual tomó una drástica decisión que dejó a todos sorprendidos.

Acalorada discusión

Todo ocurrió cuando Lisandra Silva terminó su presentación y se refirió a cuando fue eliminada, asegurando que en ese momento fue un alivio porque estaba lesionada, pero ahora está recuperada y tiene más tiempo para regresar. Explicó que la elección de Patricio Lagos como su bailarín fue una recomendación de su pareja Raúl Peralta. “Me dijo ‘es seco, va a realzar tu belleza y va a ser un perfecto partner para ti’“, indicó.

Luego, al ser el turno de la evaluación de Aníbal Pachano, la conversación continuó mientras le decía que “no te fuiste bien de acá, y estás diciendo que te fuiste bárbaro, y hay algo que no te creo, y tanto cambio de coreógrafo, bailarines, opiniones, me parece que eso no colabora en tu crecimiento, sino que creo que todo el tiempo estás recibiendo distintas informaciones y no sé cuál es el cambio profundo que hace tu cuerpo. Una cosa es lo que vos sentís emocionalmente y otra cosa es lo que pasa cuando hacés una coreografía”, le dijo.

Hasta ahí todo estaba relativamente tranquilo, pero Silva le reclamó a Pachano por su enojo, indicando que “es que Aníbal, cómo voy a decir una cosa por otra, es que no sé por qué estás tan enojado”, ante lo cual el argentino le dijo sin problemas que “me parecés mentirosa”.

En ese momento, ella le dijo que sentía que la estaba insultando, mientras el jurado aseguraba que “decir mentiroso no es insultar“.

Drástica decisión de Lisandra Silva

Después de varios intercambios de opiniones, Lisandra le dijo a Pachano que a él como jurado sólo debería importarle y evaluar lo que ve sobre el escenario y no lo que pasa tras las cámaras, acusando que se le estaba faltando el respeto.

“Yo a usted nunca le he faltado el respeto y siempre lo he tratado con mucho cariño, los jueces están acá para juzgar y deliberar lo que se hace encima de un escenario y siempre con respeto, siempre con admiración, siempre con una mirada de cariño porque yo me he esforzado muchísimo para hacer esta performance”, indicó la cubana.

Luego, y ante la mirada atónita de todo el resto Silva prosiguió diciendo: “No tengo los pies en punta está muy bien, me voy hoy, me parece genial, pero respeto sobre todas las cosas. Esta será mi última performance, les agradezco muchísimo. Muchas gracias Sergio, buenas noches“.

Y pese a que el animador Sergio Lagos -que la miraba atónito- intentó detenerla para conversar de forma más tranquila, Lisandra Silva le devolvió el micrófono y se retiró del escenario, asegurando que se iba del programa.

Finalmente, antes de que el jurado entregara su decisión sobre el repechaje, Sergio Lagos confirmó que Lisandra Silva se había retirado de la competencia.

