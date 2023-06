El domingo se estrenó Gran Hermano Chile en Chilevisión, un reality de éxito internacional, que por primera vez en nuestro país tiene su versión local. Y una de las participantes de este programa de telerrealidad es Skarleth Labra, una influencer que se hizo conocida por haber pololeado con el cantante Pailita. Artista, de quien hace poco habló.

De hecho, en su presentación en el reality, la joven de 18 años hizo referencia a su otrora romance con el reggaetonero de 23 años. “Estoy acá porque quiero que me conozcan de verdad. Que no soy como me dejaron, mal parada (…) Fui duramente criticada en redes… Son muy crueles los haters“, afirmó.

Habló de su pololeo con Pailita

Tiempo después, en el programa de telerrealidad de Chilevisión, Skarleth entregó detalles de su antigua relación con Pailita. Así, en dicha instancia, expuso que ambos empezaron salir cuando ella “tenía como 14, 15, entre esa edad” y “él tenía 20” años. Un romance que sus padres al comienzo no aprobaban.

“Obviamente, nadie quería en mi familia. Aparte, era más grande que yo. Pero yo lo amaba a muerte. Yo creía que era el amor de mi vida“, contó la influencer y participante de Gran Hermano Chile.

Tras ello, Skarleth explicó la razón tras su quiebre amoroso. “Él empezó a viajar y se perdió el enfoque de la relación. Pasamos de estar cinco meses yo todos los días en su casa, quedándome a dormir, a no verlo en 30 días, luego verlo cinco y se volvía a ir (…) Estoy orgullosa de mí, porque superé una relación que me costó dos años superar“, expresó.

Finalmente, acerca del romance que tuvo con Pailita, Skarleth Labra señaló que “yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente, porque la fama le cambió la vida. La fama, la plata… Entonces él no sabe estar en una relación estable“.