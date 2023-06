Finalmente este domingo 18 de junio comenzó el reality Gran Hermano Chile, y se conoció la identidad de los 18 jugadores que ingresaron a la casa en Buenos Aires, Argentina, y desde el inicio comenzaron a generar reacciones en las distintas redes sociales.

Gran Hermano, tendrá una duración de 100 días, tras los cuales ganará el jugador que logré estar más tiempo al interior de la casa sin ser eliminado, decisión que toma el público a través de votación.

Esta es la primera vez que se realiza este formato de reality show en el país, siendo transmitido las 24 horas, sin cortes a través de televisión.

Revisa quiénes son los 18 jugadores

Estefanía Galeota (25 años): La primera participante en ingresar a la casa se definió señalando que “soy una bomba sexy y tengo las medidas perfectas; 90-60-90”.

Francisco Arenas (61 años) : Está divorciado, tiene dos hijos, es mecánico, camionero y vive en Maipú. “Mi energía, mi fuerza y mis vibras me van a hacer ganar Gran Hermano”.

Viviana Acevedo (23 años): La joven aseguró ser “coqueta” y agregó en su presentación que “soy profesora de educación física y oriunda de Arica”.

Constanza Segovia (27 años): Al ingresar al encierro comentó que “me dediqué hasta los 18 años al ballet clásico, para mí siempre ha sido un deporte de alto rendimiento, la presión emocional era tanta que no pude con ella, me retiré y eso me devastó”.

Benjamín Lagos (22 años): “Para mí la palabra excusa es solo otra excusa más. me levanto temprano a las 4.59 de la mañana, las personas exitosas se levantan a las 5 y yo le gano a las personas exitosas”, dijo en su presentación el joven.

Trinidad Cerda (34 años): La mujer, tripulante de cabina aseguró al entrar a Gran Hermano que “siempre supe que iba a llegar mi despegue, tengo ganas de entregar mucho humor y hacer de esta casa un hogar. Mi salvación ha sido el amor propio”.

Skarleth Labra (18 años): Una de las participantes más jóvenes, es conocida por ser “la ex” del cantante urbano Pailita. “Soy bailarina desde los 9 años y ahora me dedico a hacer contenido en TikTok, llegué a la fama porque tuve una relación con el cantante urbano Pailita“, dijo en su presentación.

Rubén Gutiérrez (26 años): “Vengo de Yungay, soy el hermano mayor de 7 hermanos, o sea, soy el gran hermano. Vine al casting masivo y vi a hombres con unos físicos espectaculares y dije “vine a dar pena””, dijo en su presentación el joven participante que además es carabinero.

Alessia Traverso (21 años): “Vivo en Concón, me considero una persona super alegre, siempre tengo ganas de tener buenas vibras con todos, pero soy súper volá. Se me va todo”, contó la joven al ingresar a la casa de Gran Hermano.

Ariel Wuth (29 años): Al ingresar al reality el joven señaló que “soy un artista callejero, me didico a entregar alegría en la calle, no lo veo como un trabajo, como una responsabilidad, pero sí lo veo como llevar alegría a la gente”.

Mónica Ramos (77 años): Es la jugadora más longeva de este reality en el mundo. Al ingresar al encierro señaló que “soy colera. Nos dicen los señores Carabineros amablemente “señora, ¿tiene su permiso para trabajar?” Entonces uno le dice no señor. Cuando me pinté el pelo morado, todas me decían vieja ridícula, hasta mi esposo me dijo vieja ridícula, cuando mi esposo supo que me metí a este reality mi esposo me dijo “vieja ridícula””, contó.

Jorge Aldoney (27 años): “Soy el actual mister mundo Chile, quise entrar al concourso porque era una prueba de personalidad, sabía que era bonito, me hubiese gustado dedicarme a la vida intelectual, pero salí bonito. Soy de la creencia de que todo entra por el físico”, señaló el participante al entrar a Gran Hermano.

Hans Valdés (18 años): “Vengo de Constitucion a ganar el premio de Gran Hermano, me emociona estar aquí cumpliendo un sueño. Cuando mandé el video estaba un poco nervioso”, dijo el joven que es el participante más joven del reality.

Francisca Maira (23 años): “Soy dueña de una pyme de lencería, de una pyme sexshop y tengo onlyfans. Siempre fui la oveja negra de la familia”, aseguró la joven al ingresar al encierro.

Jennifer Galvarini (48 años): “Soy de la isla grande de Chiloé, de la comuna de Ancud. Dejé comprado comida, hasta la comida del gato la dejé lista. A mi marido le dije que si hay algún juego de que hay que darse un beso con alguien, le dije que eso es actuación no más”, contó la mujer en su presentación.

Lucas Crespo (23 años): “Soy profesor de jiu-jitsu, actualmente trabajo con las redes sociales. Soy distinto a las actuales generaciones porque soy un poquito más tradicional”, aseguró el joven al ingresar a Gran Hermano.

Maite Phillips Barril (22 años): En su presentación, la joven dijo que “mi personalidad es especial para un reality porque soy muy coqueta. Se me acaba la batería social y me pongo insoportable, soy bisexual mi mamá no lo sabe. Estoy pololeando”.

Fernando Altamirano (25 años): “Soy de la comuna de El Bosque, nacido y criado en Cabrero en la octava región, me apodan el bambino porque las chicas me preguntaron si era extranjero porque me dijeron que tenía rasgos italianos”, señaló el participante.