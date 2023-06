Ex de Pailita entró con todo a Gran Hermano: “No soy como me dejaron, mal parada”

Hace un tiempo su nombre sonó fuerte. Skarleth Labra se hizo conocida por ser expareja de Pailita, y tener una mediática ruptura con él.

Es que la joven acusó en redes sociales al cantante. Y se ganó el odio de varios, sobre todo las fanáticas del artista.

Y esta es una de las razones que la rubia argumentó para ingresar al programa de Chilevisión, en su presentación con bombos y platillos.

“Estoy acá porque quiero que me conozcan de verdad. Que no soy como me dejaron, mal parada”, manifestó.

La ex de Pailita y su nueva fama

Así, la blonda dejó claro que viene con todo al espacio que trae de regreso el formato a la pantalla chica chilena.

Y señaló que “fui duramente criticada en redes… son muy crueles los haters”, dando cuenta de lo que vivió.

Luego, habló de su actual pololo, Facu, quien estaba en el estudio mirándola y enviándole buena suerte en su aventura.

“Llevamos conociéndonos tres meses, y pololeando hace un par de días”, dijo. Y agregó, respecto a mantener su relación pese al encierro y la distancia, que “yo soy leal a quien amo, así que le voy a ser fiel”.

De esta forma, la ex de Pailita se convirtió en integrante oficial de Gran Hermano, en una participación que promete e intriga.