“¿Qué se cree?”: Karen Bejarano arremete contra la Dra. Cordero por dichos antiguos

La cantante Karen Bejarano arremetió duramente contra la diputada María Luisa Cordero, a raíz de un video en el que la congresista atacó a futbolistas de la selección chilena por su apariencia y su color de piel. Una declaración que enojó a la ex Mekano, quien cuestionó fuertemente a la congresista electa con cupo de Renovación Nacional.

Vale recordar, que previamente, hace una semana, la Dra. Cordero realizó una declaración transversalmente repudiada contra la senadora Fabiola Campillai, al asegurar que “se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega“.

La respuesta de Fabiola Campillai y el respaldo que recibió

Ante estos dichos, fue la misma senadora Campillai quien, entre lágrimas, respondió a la diputada Cordero. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy“, dijo la mujer que perdió la vista tras recibir una bomba lacrimógena en su rostro cuando iba a trabajar.

Sin olvidar, que estas palabras de la senadora Fabiola Campillai vinieron después de que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), manifestara su solidaridad con ella. “Quiero representar a todos los senadores y senadoras, y sumarme a la obligación moral que tiene la Corporación de respaldar a la senadora Campillai“, afirmó.

“Y plantear a nombre de la Corporación y no solo de la comisión de Ética, hacer un pronunciamiento, siendo reflejo de lo inaceptable de estas expresiones que lo que hacen es violentar“, añadió después.

La antigua frase de la Dra. Cordero contra Alexis Sánchez

Fue en un programa radial, que la diputada María Luisa Cordero descalificó y ofendió fuertemente a Alexis Sánchez y a otros futbolistas chilenos. “Ni Cristo que baje de los cielos me va a obligar a decir que este de Tocopilla y el otro son bonitos. Son feos, son oscuros y son ordinarios. Listo“, sostuvo.

Una frase que se viralizó en TikTok y con la que dio Karen Bejarano, quien criticó a la diputada a través de sus stories en Instagram. “Realmente no entiendo como le han dado durante tantos años tribuna mediática a esta mujer que ha normalizado la discriminación por color de piel y estrato social. ¿Qué se cree?“, manifestó.