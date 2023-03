El tenso cruce entre Monserrat Álvarez y la Dra. Cordero por dichos sobre Fabiola Campillai: “No seas tan odiosa…”

Durante la mañana, María Luisa Cordero y Monserrat Álvarez protagonizaron tenso cruce, todo esto durante una conversación que sucedió en Contigo en la mañana, momento en el que la psiquiatra respondió ante sus palabras contra la senadora Fabiola Campillai.

“¿Usted pide disculpas por sus dichos? ¿Cuál es la autocrítica que hace frente a eso?”, preguntó la conductora en primera instancia.

“En primer lugar, quiero pedirte que no seas tan odiosa, porque acuérdate que tú eres de izquierda y la izquierda se lava los dientes con la sororidad, que equivale a la solidaridad entre mujeres”, replicó Cordero.

“La otra cosa era una corrección del castellano. Las disculpas no se piden, señora Monserrat, porque cuando uno se supone que ha agredido o insultado a alguien no le va a pedir generosidad. Las disculpas se ofrecen”, replicó.

“Dicho eso, cómo voy a pedir disculpas de un diagnóstico. ¿O sea, cuándo los médicos hacemos un diagnóstico tenemos que ofrecer disculpas y deshacernos en palabras y buenismos de matinal?”, dijo.

El cruce entre Álvarez y Cordero

Cabe recordar, que la conversación se originó luego de los cuestionamientos que la diputada Cordero (IND-RN) ejerció al dudar de la discapacidad de la senadora Campillai (IND).

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, expuso el pasado martes la parlamentaria en el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador.

“¿Usted dice que sus palabras sobre la senadora Campillai es un diagnóstico médico?” dijo Montserrat.

“Sí señora, exactamente. Y en lugar de estarme agrediendo…”, empezó diciendo Cordero, mientras Montserrat intentaba seguir con las consultas.

“¿Y con qué objetivo lo dijo?”, preguntó la periodista.

“Déjeme hablar, déjeme hablar porque usted habla toda la mañana, tiene acorralado al pobre Julio (César Rodríguez), así que déjeme hablar”, agregó molesta.

En el momento Rodríguez tomó la palabra, para calmar a la invitada. “Doctora, tranquila”, dijo.

“No me digas que me calme, porque si me invitaron para escucharlo a ustedes, para eso mejor prendo mi tele”, explicó la mujer.

“Yo estoy tranquila, subí la voz para parar el carro, para no estar con tanta diferencia”, sentenció.