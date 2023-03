Ministra Tohá reprocha dichos de diputada Cordero contra senadora Campillai: “Es un ataque inhumano, una bajeza”

Repudio transversal generaron los dichos de la diputada María Luisa Cordero —conocida como la Dra. Cordero— quien puso en duda la ceguera de la senadora Fabiola Campillai en un programa radial.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”, expuso el pasado martes la parlamentaria en el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador.

Tras estas declaraciones, la senadora Fabiola Campillai se refirió a este hecho y en una sesión de la Sala afirmó entre lágrimas: “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”.

“Un ataque artero”

Pero no solo la parlamentaria afectada comentó estos dichos de la diputada Cordero, ya que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reprochó las palabras de la también psiquiatra.

“Solidarizar con la senadora Campillai por el ataque artero que acaba de recibir de la diputada Cordero. Estamos acostumbrados a estos ataques arteros de la diputada, pero en esta ocasión se trató de un ataque inhumano, una bajeza”, expuso la secretaria de Estado.

“Ella cuenta con nuestra solidaridad, nuestro apoyo y realmente la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera en la altura para insultar a la senadora y mucha gente se siente insultada por esta declaración”, agregó la titular del Interior.

“Obligación moral”

Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), expresó su solidaridad a nombre de la Corporación con la senadora Campillai y afirmó que los dichos de la diputada Cordero lo que hacen es “violentar”.

“Quiero representar a todos los senadores y senadoras, y sumarme a la obligación moral que tiene la Corporación de respaldar a la senadora Campillai y plantear a nombre de la Corporación y no solo de la comisión de Ética, hacer un pronunciamiento, siendo reflejo de lo inaceptable de estas expresiones que lo que hacen es violentar”.

La senadora Fabiola Campillai recibió el disparo de una bomba lacrimógena en el rostro en noviembre de 2019, mientras esperaba locomoción para ir a su trabajo en medio de las manifestaciones que se realizaban en el marco del denominado estallido social.