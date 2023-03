Ignacia Michelson habría confirmado quiebre con Marcianeke: “Ya no estamos”

No cabe duda de que Ignacia Michelson y Marcianeke son una de las parejas más populares del mundo del espectáculo nacional.



Sin embargo, las figuras públicas habrían terminado su relación, todo esto, según unos dichos de la DJ en redes sociales.

“¿Es verdad que ya no estás con Marcianeke?”, le preguntó un usuario a través de la caja de consultas de las historias de la aplicación.

“No, ya no estamos”, contestó sin rodeos la influencer.

Marcianeke y el quiebre con Michelson

¿Qué pasó para esta ruptura? Y es que si bien ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, algunos portales han especulado con una supuesta infidelidad por parte de Matías.

Según la cuenta @Copuchas_tv1, una escort de Viña del Mar habría funado al artista publicando parte de un video donde aparece él junto a una mujer.

“Cantante urbano de 21 años… fue infiel a Michelson”, habría escrito la misma mujer.

La indirecta del cantante

Hace unos días, el intérprete lanzó un particular mensaje que llamó la atención.

Y es que Matías Muñoz, utilizó sus redes para exponer una reflexión, en la que pide que a él no “lo hagan pelear por faldas”.

En concreto, el cantante urbano subió unas historias a su cuenta, en las que explicó que “soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende”.

Sin embargo, explicó altiro que el mensaje no es “no es nada personal” y que “no piensen mal porque sólo estoy aclarando”.

“Ustedes saben lo tranquilo que soy”, sentenció el artista en la publicación.

Cabe destacar que el artista fue visto en diversos eventos muy cariñoso junto a Ignacia Michelson hace un par de días.