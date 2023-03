Marcianeke lanza particular indirecta en redes sociales: “A mi no me hagan pelear por faldas”

Una particular mensaje llamó la atención durante las últimas horas del mundo de la farándula: Marcianeke lanzó polémicas declaraciones en su cuenta de Instagram.

Y es que Matías Muñoz, utilizó sus redes para exponer una reflexión, en la que pide que a él no “lo hagan pelear por faldas”.

En concreto, el cantante urbano subió unas historias a su cuenta, en las que explicó que “soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende”.

Sin embargo, explicó altiro que el mensaje no es “no es nada personal” y que “no piensen mal porque sólo estoy aclarando”.

“Ustedes saben lo tranquilo que soy”, sentenció el artista en la publicación.

Cabe destacar que el artista fue visto en diversos eventos muy cariñoso junto a Ignacia Michelson, con quien hace algún tiempo mantiene un vínculo.