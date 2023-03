“Everything Everywhere All at Once” fue la mayor ganadora: así fue la ceremonia de los Premios Oscar 2023

El domingo se celebró la 95ª edición de los premios de la Academia, ceremonia que logró llevarse a cabo sin ninguna bofetada ni confusión al anunciar a los ganadores.

La absurda comedia Everything Everywhere All at Once fue la gran triunfadora de la noche, quedándose con siete premios de los once a los que había sido nominada. La película, una aventura sobre la dueña de una lavandería chino-estadounidense que se enfrenta a una auditoría de Hacienda y a atacantes interdimensionales, obtuvo la victoria en las categorías de guión original y dirección para sus creadores Daniel Kwan y Daniel Scheinert (conocidos colectivamente como The Daniels).

La alemana All Quiet on the Western Front, adaptación de la novela de Erich Maria Remarque sobre la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, se llevó cuatro Oscar, incluido el premio al Mejor largometraje internacional.

Una noche de regresos

Los cuatro actores que consiguieron los premios de interpretación tienen largas trayectorias en el cine.

Michelle Yeoh, de Everything Everywhere All at Once, se convirtió en la primera mujer asiática galardonada como mejor actriz. El honor le llegó tras una larga carrera en artes marciales y películas de acción como Crouching Tiger Hidden Dragon y Yes, Madam.

Brendan Fraser se llevó el premio al mejor actor por su interpretación de un hombre con obesidad mórbida que intenta reencontrarse con su hija distanciada en The Whale. Fraser, un destacado actor conocido por su trabajo en blockbusters como George de la selva y La momia; había pasado la última década alejado de los focos por problemas de salud y personales. Su victoria consolida su notable regreso a la pantalla grande.

Por otra parte, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis se llevaron los premios a actores de reparto por Everything Everywhere All at Once.

Cabe destacar que todos los premios de actuación pertenecen a películas del estudio independiente A24, una rara proeza.