Tras una carrera de 45 años: Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar a Mejor Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis ganó el Oscar a la Mejor actriz de reparto por la comedia del multiverso Everything Everywhere All at Once en los premios de la Academia. Curtis interpreta a la inspectora de Hacienda Deirdre Beaubeirdre, así como a los personajes del universo alternativo.

Esta fue la primera nominación al Oscar de Jamie Lee Curtis en una carrera actoral de cuatro décadas que incluye Halloween, Trading Places, A Fish Called Wanda y True Lies.

Curtis ha recibido numerosos premios por su papel, como el Screen Actors Guild a la mejor actriz de reparto; y nominaciones a los Bafta y los Globos de Oro. En la carrera por los Oscar, se impuso a Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever y Hong Chau por The Whale.

La actriz subió al escenario en medio de una gran ovación, y declaró que su victoria era para los “cientos de personas” que habían ayudado a que su carrera llegara a este momento.

“A toda la gente que ha apoyado las películas que he hecho todos estos años, a los cientos y miles de personas: ¡acabamos de ganar un Oscar! Juntos”.

Le envió saludos a sus padres

Hija de los actores Janet Leigh y Tony Curtis, la actriz se emocionó al mencionar que ambos fueron nominados al Oscar en su momento.

Leigh, fallecida en 2004, fue nominada en 1961 a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en Psicosis. Aunque no ganó, sí se impuso en la categoría en los Globos de Oro de ese año. Por su parte, Curtis, fallecido en 2010, recibió su primera y única nominación al Oscar en 1959 por The Defiant Ones.

“Acabo de ganar un Oscar”, concluyó, apretando el premio contra su pecho e inclinándose antes de abandonar el escenario.