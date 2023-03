¿Lo reconoces? Tapón, el niño de “Indiana Jones 2”, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan ganó el Oscar a Mejor actor de reparto en los Premios Oscar 2023, gracias a su interpretación de Waymond Wang en Everything Everywhere All At Once. Y aunque quizás su nombre no te suene, sin duda lo reconocerás por las películas que hizo en los ’80 cuando apenas era un niño.

Su primer rol fue el de Tapón, el pequeño que acompañó a Indiana Jones en la segunda parte de la exitosa saga protagonizada por Harrison Ford, Indiana Jones y el templo maldito. Un año después, Quan interpretó a Data, uno de los niños que formaban la pandilla en Los Goonies.

Sin embargo, ser un actor asiático le dificultó encontrar papeles en Hollywood. Motivo por el que terminó alejándose de las pantallas por casi 30 años. En su lugar, se dedicó a coreografiar escenas de acción en películas como X-Men (2000).

Tras del éxito de Crazy Rich Asians en 2018, Quan decidió presentarse de nuevo a audiciones, y poco tiempo después consiguió su papel en Everything Everywhere All At Once.

Su emotivo discurso

En su discurso de aceptación, el emocionado ganador hizo un resumen de la historia de su vida, destacando sus humildes inicios: “Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera acabé en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como esta sólo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Esto es el sueño americano“.

Tras dar las gracias al reparto y al equipo de la película, además de a su esposa Echo y al coprotagonista de Los Goonies Jeff Cohen, el actor concluyó su discurso diciendo: “A todos ustedes ahí fuera, por favor, mantengan vivos sus sueños”.

El premio al Mejor Actor de Reparto convierte a Quan en el segundo actor asiático que gana en esta categoría, y en el tercer actor asiático en ganar un Oscar de interpretación en casi un siglo de historia de los premios de la Academia.

El actor también había ganado en casi todos los premios precursores; como el Screen Actors Guild Awards, el Critics Choice Award, el Film Independent Spirit Award y el Gotham Award por su interpretación secundaria.