“¡Tan sucios!”: Pedro Pascal arranca de entrevista tras pedirle que lea en voz alta mensajes subidos de tono

Pedro Pascal se ha convertido en una de las figuras más aclamadas del momento, todo esto por su participación en la aclamada serie de HBO, The Last of Us, aunque ya venía subiendo en popularidad con su papel en The Mandalorian, de Disney +, y antes, con su rol como Oberyn Martell en Game of Thrones.

Como era de esperar, las redes han manifestado su amor por el exponente chileno, etiquetándolo en reiteradas oportunidades en diversos mensajes de aprobación y apoyo, muchas veces destacando su fisonomía, y catalogándolo como sex symbol, cosa que el no cree mucho aún.

Recientemente, el actor chileno fue abordado por el medio Access Hollywood, quienes le mostraron una serie de mensajes en Twitter, los que al parecer, eran subidos de tono.

El medio le pidió a Pascal que los leyera en voz alta, pero el pudor del actor fue más grande: los vio en silencio, esbozó una vergonzosa sonrisa, y luego se fue.

Incluso, le preguntaron si estaba eligiendo su publicación favorita, pero él solo dijo que no entre risas. “Son sucios” dijo a modo de risa.

Revisa el momento a continuación:

this is the worst thing I’ve ever seen pic.twitter.com/7npzBOqCxk — lauren | tlou & mando spoilers (@djarinluck) March 1, 2023

Capítulo estreno de The Last of Us

The Last of Us se ha convertido en tendencia a nivel mundial desde el momento de estreno.

Y es que la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha cautivado al publico internacional y nacional, quienes todos los domingos esperan el estreno de una nueva edición.

Noveno y último capítulo

Hay buenas noticias para el fin de temporada, pues el noveno y último capítulo de la producción basada en un videojuego llegará de manera anticipada a las pantallas de HBO Max en Chile.

En concreto, el capítulo se encontrará disponible a las 22:00 horas de este domingo 12 de marzo, ¿la razón? porque en Estados Unidos tendrán un cambio de horario durante la madrugada del domingo, lo que provoca el cambio de hora en el estreno del episodio en territorio nacional.