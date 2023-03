Qué duda cabe de que Pedro Pascal es el actor chileno del momento. Cada vez que aparece en público genera conmoción, cada vez que hace o dice algo sus videos se viralizan con una rapidez impresionante y los comentarios de sus fans diariamente derrochan amor por sus personajes.

Pedro Pascal incluso ha sido calificado como el “novio de internet”, algo que él sabe, pero que dice no entender.

Así lo dejó ver en una entrevista con el sitio Sensacine. “¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta en un viejo como yo? No entiendo, qué ha pasado culturalmente, cómo puede pasar todo esto“, señaló el actor.

Luego recomendó a los fans “que se enfoquen en Harry Styles“, y terminó riendo y diciendo “¿Qué les pasa?”

Pedro Pascal es el nuevo novio de Internet ¿Qué tiene que decir ante esto? #TheMandalorian https://t.co/cZGEW77elk — SensaCine (@SensaCine) March 3, 2023

Pedro Pascal en dos series al mismo tiempo

El actor chileno que se radicó desde niño en Estados Unidos debido al exilio de sus padres durante la dictadura, actualmente se puede ver en dos series en forma simultánea; The Last of Us, de HBO y The Mandalorian, de Disney+.

Y si bien ambas series son distintas, se parecen en que en las dos su personaje tiene a su cuidado un “hijo adoptivo”.

Sobre su rol en la tercera temporada de The Mandalorian, Pascal indicó que se podrá ver cómo se afianza la relación entre su personaje y Grogu, conocido también como “Baby Yoda”.

“Está claro que no pueden vivir sin el otro, empiezan una relación de papá-hijo que se llena de dinámicas y de distintos elementos, como de quién está protegiendo a quien“, puntualizó en el medio especializado.