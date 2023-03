Bella Ramsey se llevó todos los elogios tras el octavo capítulo de The Last of Us

El pasado domingo 5 de marzo se estrenó el octavo capítulo de la exitosa serie The Last of Us, en donde Bella Ramsey fue la gran protagonista.

La historia continúa con el afán de Ellie (Ramsey) de poder ayudar a Joel (Pedro Pascal), quien se mantiene en estado febril tras ser apuñalado durante sus aventuras.

Fue en ese contexto en el que conoce a David, líder de una comunidad de sobrevivientes que se identifica como un pastor, y que ocultaba un aterrador secreto.

Tras un primer acercamiento, Ellie es perseguida y llevada hasta la comunidad, en donde es retenida por miembros de esta, quienes en verdad buscan a Joel por haber matado anteriormente a un hombre perteneciente a la agrupación.

En ello, la joven se percata que ante la escasez que se ve en el lugar, David y un par de sujetos decidieron comenzar a consumir carne humana, revelando así el canibalismo del que no toda la comunidad estaba al tanto.

Luego de mejorar, Joel sale en busca de Ellie, la cual tras revelarse y enfrentarse a David, logra darle muerte en una increíble y aplaudida escena, siendo encontrada más tarde por su compañero, quien la consuela.

El episodio de The Last of Us recibió una serie de buenos comentarios y los tradicionales memes, los que puedes ver a continuación:

