Pamela Leiva tras el despido del “Kiwi”: “Nunca llamé a nadie para pedir su cabeza”

Durante la mañana de este miércoles, TVN anunció que el reportero Arturo Walden, más conocido como el “Kiwi”, no continuará trabajando para el matinal Buenos Días a Todos.

El despido fue motivado por la reprochable “humorada” que le hizo a Pamela Leiva durante un despacho tras su presentación en Viña 2023, cuando intentó besarla sin su consentimiento.

Antes de su despido, el Kiwi ofreció disculpas a la comediante y aseguró que no hay mala sangre entre ellos.

En tanto, a través de un comunicado, TVN manifestó: “Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado”.

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y, por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas”, agregaron.

“Me sentí incómoda”

Luego de esto, durante la tarde de este miércoles, Pamela Leiva se refirió al despido del “Kiwi” de TVN y explicó como vivió el reprochado momento junto al notero.

“A mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ‘¿qué hago? tuve muchas ganas de irme, pero dije, no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea la noticia”, señaló la comediante en un post de Instagram.

En esa línea, la comediante aclaró: “Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos”.

“Nadie se lo esperaba”

En ese sentido, Pamela Leiva confirmó lo expuesto por la estación pública y expuso que “Hoy (miércoles) sí recibo un llamado de teléfono de TVN donde ellos me piden disculpas. Yo también entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo”.

“Yo les agradecí que me hayan llamado y les expliqué que no quería que eso empañara y que eso fuera la noticia, por lo tanto no le di más energía de la necesaria para mí en ese momento”, complementó la ganadora de las gaviotas de plata y de oro en Viña 2023.

Finalmente, Pamela Leiva indicó que les señaló a la gente de TVN que “lamentaba mucho que hayan despedido al Kiwi, que no me alegraba con una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y yo no me puedo hacer cargo por decisiones que tomaron otras personas”.