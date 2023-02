“Kiwi” ofrece disculpas por intento de beso a Pamela Leiva: “Me están crucificando como si fuera un depravado”

Arturo Walden, más conocido como el “Kiwi”, protagonizó un polémico traspié en su regreso como notero del Festival de Viña, al intentar robar un beso a Pamela Leiva la mañana del lunes, sin su consentimiento.

En el mismo instante en que ocurrió el impasse, la comediante le aclaró en vivo que “ya no se roban besos”. El gesto del Kiwi fue muy criticado en las redes sociales, ya que este tipo de actos, muy recurrentes en otras épocas, ya no está normalizado.

El Kiwi hizo sus descargos a Las Últimas Noticias, instancia en la que afirmó que ofreció disculpas a Pamela Leiva por el intento de beso. “Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa“, señaló el histórico notero.

“Después del beso, no creo que me quieran contratar”

Walden aseguró que sólo se trató de una talla. “Como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije ‘ah, yo también'”.

“Yo tengo una hija de 23 años y no me gustaría que alguien se propasara con ella, hay que ponerse en el lugar del otro también”, añadió el reportero. Junto con puntualizar que, pese al impasse, tiene muy buena relación con Pamela Leiva y que está “todo bien”.

Por otro lado, el Kiwi sostuvo que “me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas“.

“También siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado“, cerró.