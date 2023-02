Todo partió cuando Claudio Reyes, en el programa en Youtube Viernes Troll, arremetió contra Chiqui Aguayo por su rutina en el Festival de Las Condes. El intérprete de Charly Badulaque criticó duramente a la humorista a raíz de sus chistes.

“Nunca le había encontrado más razón a Alberto Plaza, un tremendo cantautor nacional, una maravilla de compositor, cuando le dijo que era una ordinaria. Hablar de la vayaina, de la depilación, que se le pegó una cosa, que después parió… oye, pucha, si yo empezara a hablar de la pich… creí que no hago reír, hueón“, dijo el actor.

Luego, agregó: “¿Esa es la forma de hacer humor? Recurrir a este tipo de temáticas, facilistas. Badulaque es un cabro de pecho al lado de esta, hueón. Todo lo que habla Badulaque es de doble sentido, pero doble sentido, donde el chiste está en la mente de la gente”.

“¡Pu… que está mal este país, conch…! ¡¿Qué le pasó a la alcaldesa de Las Condes?! ¡¿Se pegó en la cabeza?!“, complementó después.

Las burlas de Chiqui Aguayo y Luis Slimming

Y la respuesta de Chiqui Aguayo y Luis Slimming no tardó en llegar. “Que divertido que en un momento, ‘oye sí po, la Chiqui, pu… que es ordinaria’. Y Alberto Plaza, uno decía, ‘ya, Alberto Plaza te encuentra ordinaria’. Pero ahora Claudio Reyes te encuentra ordinaria. ¿Qué te pasa?“, le preguntó entre risas “Don Comedia” a su colega.

“Claudio Reyes, con un guarén en la solapa, dice ‘esta hueona, pu… que es ordinaria’“, añadió después.

Finalmente, Chiqui Aguayo, quien ya no podía más por tantas carcajadas, dio su parecer acerca de las criticas que recibió de Claudio Reyes. “Es que como que no resiste análisis. Realmente… Y además dice, ‘diciendo pichu… cualquiera’. Y él diciéndolo y todo, no pasa nada“, cerró.