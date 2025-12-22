;

VIDEO. “Son una fiesta de monos”: Neme explota por el dinero de asignaciones a parlamentarios y recibe mensajes en vivo por sus dichos

El animador cuestionó los gastos de los políticos y advirtió que no se quedará callado.

José Campillay

“Son una fiesta de monos”: Neme explota por el dinero de asignaciones a parlamentarios y recibe mensajes en vivo por sus dichos

La discusión política en Chile se ha tomado la agenda con el foco puesto en el salario y las asignaciones recibidas por los propios políticos, principalmente en el caso de los parlamentarios.

En medio de esta controversia, José Antonio Neme fue bastante crítico al momento de referirse a ese dinero complementario al sueldo pensado para ejercer funciones legislativas y de representación.

Si bien el conductor de Mucho Gusto no se mostró muy crítico con la dieta parlamentaria como tal, apela a que “las asignaciones tiene que estar súper justificadas”, siendo aún más duro al decir que con el gasto actual “son una fiesta de monos”.

10 palos o 5 millones de asignaciones... ¿A quiénes están contratando estas personas? ¿Por qué un parlamentario necesita tanta asistencia?“, cuestionó, apuntando a un gasto excesivo.

Revisa también:

ADN

Por otra parte, el animador hizo hincapié en el caso del combustible, ya que también se les entrega un monto elevado para cubrir este gasto, junto a otros similares que pueden ser utilizados con otros fines.

¡Págate la bencina tú! Ganas $10 millones de pesos y me vas a cobrar mí la bencina... ¡Págatela tú poh, hueón!“, expresó con una molestia evidente y elevando el punto.

“De unos parlamentarios chantas, que no los conocía nadie, ahora pasaron a tener un staff de seis personas... eso es lo que no corresponde”, agregó José Antonio, poniendo en duda la forma en que se justifican las asignaciones.

Por otra parte, dejó en claro que, en lo personal, “no me molesta que de mis impuestos se les pague bien, porque yo quiero, independientemente del color político que tenga, que haga una buena pega”.

“Pero no me vengan a decir que un parlamentario necesita cinco o seis personas (...) y no vayan a contratar familiares o oficinas chantas. Pero el tema de la gasolina lo encuentro indecente”, remató.

Respuesta en vivo de los parlamentarios

En pleno programa, tras su discurso ácido y al hueso que pudo haber incomodado a algunos, José Antonio Neme transparentó que recibió mensajes directos de parlamentarios, lo que avivó su sentir.

“Y los parlamentarios que me están escribiendo a mi teléfono: los quiero mucho, pero no me voy a quedar callado, porque les estoy diciendo lo que la gente piensa de ustedes”, replicó en vivo por las pantallas.

“Eso es lo que la gente piensa de ustedes, lo que pasa es que nadie se los dice porque los ven poco en el distrito (...) si no lo quieren escuchar, no se presenten más a las elecciones”, remató.

