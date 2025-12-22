;

“La primera culpa que tengo es haber sido demasiado inocente”: Diego Simpertigue reacciona a su destitución de la Suprema

El ahora exministro reaccionó tras el lapidario 43-0 del primer capítulo que permitió la aprobación unánime de la acusación constitucional en su contra por parte del Senado.

Nelson Quiroz

La destitución del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue Limare quedó sellada este martes tras la aprobación unánime de la acusación constitucional en su contra por parte del Senado.

Sin embargo, minutos después de la histórica votación, el ahora exmagistrado rompió el silencio y entregó una breve y tensa declaración a la salida del Congreso Nacional, en la que insistió en su inocencia, aunque reconoció haber cometido un error de criterio.

“Espero que así se haga y que se tomen las medidas correctas”, señaló Simpertigue en medio del tumulto de cámaras y micrófonos, luego de que la Cámara Alta aprobara el primer capítulo del libelo con 43 votos a favor y ninguno en contra, resultado que bastó para concretar su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Consultado por una eventual autocrítica, el exministro respondió: “A mi edad parece absurdo, pero la primera culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debí haberme dado cuenta”. La frase marcó el tono de su comparecencia final, en la que evitó profundizar en los hechos que motivaron la acusación por notable abandono de deberes.

Ante las preguntas sobre su eventual responsabilidad penal y la posibilidad de enfrentar una formalización o incluso la cárcel, Simpertigue fue tajante: “Ese es otro tema distinto, de un carácter distinto”, descartando preocupación por ese escenario y dando por terminada la conversación con los medios.

La destitución del magistrado se concretó tras una votación calificada como “lapidaria” en el Senado, que dio continuidad al respaldo unánime que ya había obtenido la acusación constitucional en la Cámara de Diputados la semana pasada. El capítulo aprobado apuntaba a su inhabilidad para intervenir en causas vinculadas al consorcio Belaz Movitec, eje central del libelo.

