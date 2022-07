Claudio Reyes empezó a hacerse conocido en la década de los 80s, a través de telenovelas como La Represa y La Torre 10. Después tuvo su paso en el Jappening con Ja, programa humorístico en el que personificó a Charlie Badulaque, personaje con el que hasta hoy en día realiza shows. Sin embargo, al llegar los 90s, su aparición en la televisión empezó a disminuir.

“Se supo que era de derecha“, afirmó el comediante sobre su desaparición de la tele. Un hombre frontal y sin filtros, que en conversación con The Clinic aseguró ser “un tremendo actor”. De hecho, luego que se le hizo evaluar su calidad actoral entre un 1 y un 10, el actor respondió “9, compadre”. Y argumentó: “Sí, 9. Soy muy buen actor. Y soy un genio también…puta, si no lo digo yo… ¿quién?“.

Tras ello se le preguntó por qué entonces no se evaluaba con un 10, el humorista explicó que no se pone una mejor nota por el simple hecho de que no es reconocido. “No me reconocen porque soy de derecha nomás“. afirmó. El actor de 62 años y siete hijos, ha dado que hablar en el último tiempo por criticar y cuestionar todo lo que sea o provenga de la izquierda.

“¿Boric? No diré más, compadre, no le voy a echar más caca a la caca“, llegó a decir durante su entrevista con The Clinic.

Claudio Reyes se considera un marginado político

El hombre conocido por personificar a Charly Badulaque, insiste en que si no fuera por su conocida posición política, él hubiera llegado mucho más lejos. “Si yo fuera de izquierda, ya estaría triunfando en Hollywood“, dijo con confianza. Para luego señalarle a la notera de The Clinic: “Estás hablando con un marginado político“.

Finalmente, el actor vuelve a dar una pista sobre por qué no ha sido tan reconocido en su país. “Chile está lleno de resentidos. Son todos malagradecidos. La tierra es buena, lo malo es la raza”.