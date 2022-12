James Cameron parece estar cansado de la polémica sobre si Jack (el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en Titanic) debió morir o no. Mucho se debate si cabía o no en la tabla en la que se encontraba junto a Rose DeWitt (papel de Kate Winslet en la película), y si es que se subía, podría haberse salvado y así no morir congelado.

Ante esta situación, el director del exitoso filme estrenado en 1997, decidió producir un documental, para el que contrató un estudio científico para confirmar su postura de que Jack debió morir. Después de argumentar su fallecimiento por razones artísticas, se dio cuenta de que para contentar a los fans tenía que hacerlo a través de la ciencia.

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas (…) Desde entonces, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero“, dijo Cameron en Postmedia, según consignó Toronto Sun.

“Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo. Y les pusimos sensores por todas partes y dentro de ellos y los pusimos en agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta era que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir“, complementó después.

“El amor se mide por el sacrifico”

Finalmente, el director de Titanic reiteró que Jack debía morir por el bien de la trama. “Necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio“, afirmó.

Este proyecto científico de James Cameron se estrenará en National Geographic. Y con esta producción, el director espera superar la discusión sobre la muerte del icónico personaje de Titanic. “Tal vez… Tal vez… Después de 25 años, ya no tendré que lidiar con esto“, bromeó.