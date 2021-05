¿Tendrá más botes salvavidas?: El Titanic “reflotará” en China con una réplica exacta

A más de un siglo de su trágico hundimiento durante su travesía inaugural, el legendario Titanic “reflotará” como parque temático en Sichuan (China), a más de mil kilómetros del mar, según informa el diario argentino Clarín.

Su construcción, en la que participan cien trabajadores, se ha prolongado alrededor de 6 años, más de lo que tardaron en fabricar el original.

El costo de la réplica, en la que se han empleado más de 23.000 toneladas de acero, asciende a 1.000 millones de yuanes (unos 155,3 millones de dólares). De momento, se desconoce la fecha exacta de su apertura.

“Es un proyecto complicado”, asegura Su Shaojun, principal inversionista del proyecto, que decidió financiar la obra para preservar los recuerdos del crucero. “Espero que este barco esté aquí dentro de 100 o 200 años”, añadió.

La replica pretende ser exacta en cada detalle, desde los pequeños detalles de las puertas hasta las habitaciones de lujo y el comedor. Expertos e historiadores validarán el resultado final.

Huge Titanic replica to open in China over a century after the ship's ill-fated voyage.

Tourists will be able to stay on the full-scale replica being built at a theme park. Everything from dining room to door handles are styled on the original Titanichttps://t.co/P8coyeBlG9 pic.twitter.com/dJDECUHaUf

— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021