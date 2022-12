“Vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo“, es parte del romántico mensaje que el futbolista argentino Rodrigo de Paul le dedicó a su pareja, la cantante de la misma nacionalidad, Tini Stoessel, después de la emocionante clasificación de su selección a semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Rodrigo de Paul publicó el mensaje para Tini este sábado su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía donde ambos aparecen abrazados en Qatar.

“Esta foto es después de Arabia… Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, dice la publicación.

El mensaje de De Paul termina con un romántico “gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí (…) Gracias, te amooooo“.