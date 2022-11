“Se arriesga a destapar una olla más grande”: Sergio Rojas respondió con todo a querella de Gissella Gallardo

Gissella Gallardo decidió querellarse contra Sergio Rojas luego de que este la acusara, en el programa Me Late, de ser la protagonista de un video donde una mujer le rayaba el auto a Mauricio Pinilla.

Un escándalo que se viralizó rápidamente y donde se indicó que la rubia habría estado tan molesta con su ex que hasta le habría escrito “puto” en el vehículo.

El periodista indicó que, posteriormente,“se aproxima a un neumático y, aparentemente, intenta pincharlo, al no lograrlo comienza a desinflarlo”.

Un hecho que fue desmentido por la ahora panelista mundialera de TNT Sports, quien presentó una acción legal contra el reportero que fue declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Sergio Rojas y su respuesta a Gissella Gallardo

La querella señaló que Rojas “se ha ensañado y encargado de reproducir sus falsas acusaciones y declaraciones en todos los medios de comunicación posibles, a fin de destacar los aspectos negativos de mi representada en su rol de esposa, madre y mujer… atribuyéndole con ello una patología y prácticas que no son propias de ella, tales como que ser ‘una celópata’, ‘una bruja por practicar la magia negra’, ‘una loca desquiciada’, ‘mujer despechada que tuvo su día de furia rayando el auto de Pinilla’, entre muchas otras sentencias”.

Frente a esta situación, donde las figuras tendrán que verse las caras el próximo 14 de diciembre, el ex Me Late comentó a Publimetro que “en todos los casos que he dicho algo, tengo los respaldos necesarios, tanto en documentos, videos, testimonios o fuentes. Por eso me parece que, si alguien me desmiente, se arriesga a destapar una olla más grande, porque ¿qué pasa si la persona que me entregó información o material es cercano a su familia?”.

Y lanzó que “es complejo llevar estos temas a la justicia porque creo que los tiempos no están para farandulizar los tribunales, cuando estamos invadidos de delincuencia y tráfico”.

El reportero declaró que Gissella “expone a sus cercanos, porque en este caso entre los posibles citados a declarar están Mauricio Pinilla, Natthy chilena, gente del programa Buen finde y familiares de los Pinilla Gallardo. Entonces, antes de cualquier cosa, hay que pensar y no actuar a tontas y locas para obtener publicidad“.

Finalmente, Sergio Rojas expresó que “cuando se me notifique veré las medidas a seguir, hasta ahora no se me ha notificado nada. Por lo pronto estoy tranquilo”.