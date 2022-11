Tonka Tomicic se confiesa en “Socios de la Parrilla”: “Me gustaría ser mamá, me gustaría que ya hubiera ocurrido”

En la noche de este jueves 10 de noviembre se transmitirá un nuevo episodio de Socios de la Parrilla. El programa de Canal 13, animado por Francisco “Pancho” Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, tuvo como invitada a Tonka Tomicic, la expresentadora de Bienvenidos y actual conductora de Tenemos que hablar de sexo en YouTube.

En conversación con los tres amigos, Tonka contó diferentes infidencias y anécdotas de su vida. Como la vez que besó a Sergio Lagos en el Festival de Viña 2008. Algo que fue idea de ella y que no se lo contó previamente al animador, aunque sí le pidió permiso a Nicole, la esposa de Lagos.

“Había que hacer algo distinto y en esa época no se estilaba en los festivales, entonces dije ‘¿por qué no sorprenderlo y darle un beso en la boca?’. Eso nunca se había hecho“, dijo la exanimadora de Bienvenidos sobre ese icónico momento del certamen viñamarino del 2008.

Tonka desea convertirse en mamá

En la ocasión, Tonka Tomicic también reveló que quiere tener hijos, convertirse en madre, pero que hasta la fecha no ha tenido la oportunidad. “Me gustaría ser mamá. Me gustaría que ya hubiera ocurrido, pero no ha ocurrido“, lamentó la animadora, quien conducirá la gala del Festival de Viña 2023 junto a Eduardo Fuentes.

Igualmente, la exanimadora de Bienvenidos habló acerca del Alzheimer de su madre. “Fuimos a un doctor y nunca voy a olvidar el desatino de esa doctora que le dice a mi mamá en su cara ‘usted tiene Alzheimer’. ¿Por qué se lo dijo?, mi mamá no estaba preparada para escucharlo“, relató Tonka, quien expuso que tras ello su mamá tuvo una dura ansiedad y depresión.

Finalmente, al respecto, Tonka Tomicic contó que a pesar de todo, su progenitora su encuentra en las mejores manos. “Ahora mi mamá está súper bien cuidada, está en el mejor lugar que puede estar. No siempre nos conoce, pero, dentro de todo, está contenta y eso nos tiene tranquilas“, cerró.