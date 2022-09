Raquel Argandoña furia por el casi beso de Tonka Tomicic con Betsy Camino: “A mí me choca”

El 20 de septiembre se estrenó el primer tráiler del nuevo programa de Tonka Tomicic en YouTube, Tenemos que hablar de sexo. Un espacio en el que los invitados hablan sobre su intimidad y sobre lo que hacen cuando están a solas con su pareja. En ese preciso video, la animadora de Canal 13 realizó una acción que molestó a Raquel Argandoña.

Y es que en el teaser, Tonka Tomicic aparece acercándose a Betsy Camino para darle un beso en la boca. Algo que no fue del agrado de la Quintrala. Al analizar el primer episodio de Tenemos que hablar de sexo (estrenado el 24 de septiembre) con los demás panelistas Zona de Estrellas, mostró su disgusto hacia ese acalorado momento.

“Oye, si tú te quieres agarrar a besos con tu amiga o tu compañera en televisión, es problema tuyo. Yo no lo haría (…) A mí sinceramente, conociendo a Tonka y lo voy a decir con lo que yo pienso, a mí me choca ver a Tonka dándose besos con otra mujer. A mí me choca“, comentó la expanelista de Bienvenidos, matinal en el que compartió con Tonka.

Luego, Raquel Argandoña agregó: “A lo mejor Tonka estaba cómoda. A mí todos los años que yo he trabajado con ella, me choca, punto“.

Raquel explicó su disgusto

Más adelante, la panelista de Zona de Estrellas aclaró que su molestia no es por qué el beso haya sido entre dos mujeres. Sino que más bien, tiene que ver con la animadora de Canal 13. “Yo tengo amigas lesbianas y me encanta, pero no por eso me voy a andar agarrando a besos en la boca“, afirmó.

Finalmente, Raquel Argandoña realizó una última reflexión al respecto. “No digo que es malo o bueno, yo no lo haría. Si tú me preguntas qué me parece, yo digo no me gusta ver a Tonka así“, concluyó.