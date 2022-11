“Como la h… no es para la tele”: Pablo Chill-E lanza críticas contra la Teletón y revela por qué no participó en la cruzada este año

La pasada noche de domingo, luego del fin de la Teletón 2022, el cantante urbano Pablo Chill-E se refirió de forma bastante crítica a las 27 horas de amor y explicó el por qué de su ausencia en este evento solidario.

Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista nacional realizó un descargo con la cruzada, citando un reportaje realizado por Ciper sobre la institución.

En dicho trabajo periodístico, se detallan los gastos que ejecuta la Teletón con los montos recaudados durante las 27 horas de amor, identificando millonarios pagos a personalidades como Enrique Correa o la exdirectora del organismo, Ximena Casarejos.

¿Qué dijo el artista urbano?

Bajo ese escenario, Pablo Chill-E expuso: “Por eso no he ido las veces que me han invitado. La causa es súper linda, y sí, ayuda mucho, pero se presta para que pasen todas las cochinadas, y corrupción que pasa piola”.

“Además, siempre les pregunté si podía visitar todos los centros posibles. Ir a ver a los niños y entregarles felicidad. Pero como la wea no servía para la tele, no quisieron”, agregó el intérprete de “Jaguar”.

Cabe mencionar que este mensaje de Pablo Chill-E sobre la Teletón se da en un año donde los cantantes urbanos nacionales tuvieron gran protagonismo, entre los que resaltan Pailita y Polimá Westcoast.