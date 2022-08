La conocida cantante y opinóloga Patricia ‘Paty’ Maldonado fue citada a declarar al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de Vitacura por las amenazas que emitió el empresario Pedro Pool en su participación en “Las Indomables”, programa que esta conduce.

Recordemos que tras las graves declaraciones de Pool, donde amenazó de fusilar a los exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria y también de señalar que organizaría grupos de resistencia para asesinar a más de tres mil personas si ganase el Apruebo, la Fiscalía Regional de Los Lagos comenzó una investigación en su contra.

“Yo no le estoy prestando ropa, pero…”

Patricia Maldonado, junto a la actriz Catalina Pulido, ambas conductoras del espacio, tuvieron que declarar a la policía en calidad de testigos del suceso.

“Yo no tenía antecedentes de él, no tenía idea que existía siquiera porque nunca lo había visto, pero me habían sugerido que lo entrevistara porque era un hombre que decía las cosas de frente“, detalló la cantante luego de declarar.

De esta forma, explicó que al empresario “se le invitó y él dijo lo que pensaba y sentía, por lo que hubo molestia en la izquierda, que consideró que él había sido muy violento. Curioso por decir lo menos“.

En tanto, la opinóloga cuestionó que “ha habido personas que han llamado a quemar Chile y no les ha pasado nada. Yo les quiero decir algo, amigos míos. Yo no le estoy prestando ropa a Pedro Pool, pero ha habido personas que han dicho barbaridades“.

Maldonado acusó persecución

Por otro lado, Patricia Maldonado aseguró que la denuncia al empresario es más bien un ataque personal contra ella. “Esto de la denuncia a Pedro Pool no fue directamente a él, fue directamente a este canal. Lo que dijo Pedro Pool no les interesa, les molesta lo que yo pueda decir“, afirmó.

“Yo he sido perseguida desde hace 30 años y nunca me han dejado de perseguir. Me he tenido que volver a reinventar, sin llorar. Yo he sido amenazada de muerte, han perseguido a mi familia y aquí estoy”, aseguró la cantante, quien es conocida por ser pinochetista y de derecha.

Es así que sentenció: “La única forma en que deje de luchar contra el marxismo, es el día que cierre los ojitos y me vaya pa’l patio de los callados”.