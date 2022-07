Denuncian al empresario Pedro Pool por amenazas: “No van a ser 3 mil muertos como con Pinochet”

El 21 de julio en el programa Las Indomables, de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, tuvieron como invitado al empresario osornino Pedro Pool. Este durante su aparición en el espacio liderado por la ex panelista de Mucho Gusto, aseguró que en caso de que ganara el Apruebo, organizará grupos armados para acabar con la vida de más de 3.000 personas.

Tras realizar sus propuestas en caso de que saliera electo presidente, el propietario de una cadena de supermercado local, la cual lleva su apellido, afirmó que aunque no ganara el Rechazo, iba a llevar a cabo sus planes para el país igual. “Si gana el apruebo lo vamos a hacer igual, a la buena o a la mala, no se equivoquen“, declaró.

“Yo después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque. Y no van a ser tres mil como el general Pinochet, van hacer harto más“, agregó después del empresario.

Las amenazas del empresario osornino

No se quedó ahí, ya que después prosiguió con sus amenazas. “Y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Téngalo clarito, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile“, advirtió Pool.

Posteriormente, el empresario paso a detallar la supuesta deslealtad, que le acusa a la izquierda, con el país. “La prostituyente es una traición a la patria. Es dividir a este país en 14 naciones. Es colocar a los indígenas por sobre el pueblo de Chile. No señor, aquí todos somos iguales ante los ojos de la ley. No hay chilenos ni de primera ni de segunda. No se la vamos a perdonar, ténganlo clarito”, afirmó.

Dichos ante los que la actriz Catalina Pulido, reaccionó con complicidad. “Me dejaste un poco en shock con tus palabras. Yo estoy súper de acuerdo, pero me da un poco de pudor con respecto a tú sabes, a YouTube“, expresó.

Las denuncias contra Pedro Pool

Tras ello, en Twitter varios usuarios solicitaron a la Fiscalía de Los Lagos que investigue al empresario de Osorno por amenazas. Una situación en la que también muchos aprovecharon de recordar otras acusaciones que tiene en contra.

Pedro Pool es conocido por adherir a teorías de la conspiración, como la de que hay una supuesta “dictadura sanitaria” y que por eso no se vacuna contra el covid-19.

Sin olvidar que en el 2012 él empezó a ser investigado por adulterar el medidor de agua de su domicilio, con la finalidad de cancelar solo un 20% del consumo, y así arrastrar una deuda superior a los 24 millones de pesos con Essal. Cantidad de dinero que se ha negado a cancelar y ante la que arriesga penas de presidio y una multa de entre 11 a 20 UTM.