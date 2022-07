Los ex convencionales Jaime Bassa y Fernando Atria presentaron esta jornada una querella criminal en contra del empresario osornino Pedro Pool y todos los que resulten responsables por la causa de amenazas de muerte que este último efectuó en un programa online que discutía sobre el Plebiscito.

En cuanto a esta decisión, el abogado Fernando Atria indicó que en conjunto con Bassa “hemos decidido que cuestiones como esta no son tolerables y no crean un ambiente adecuado para lo que viene. Espero que estas amenazas no vayan escalando y por eso ejercemos estas acciones“.

Asimismo, Atria sostuvo para El Dínamo que con esta decisión buscan “marcar la diferencia entre espacios en los cuales yo entiendo que hay un legítimo desacuerdo entre distintas personas, y cuestiones que son un atentado a la convivencia democrática y a la discusión pública”.

Antecedentes

La acción judicial fue llevada a cabo por el abogado Miguel Schürmann en los tribunales de Osorno, lugar donde reside el empresario Pedro Pool, donde se entregaron todas las pruebas de los hechos constitutivos por el delito de amenazas.

Recordemos, que hace algunos días se hicieron viral las declaraciones del empresario en en programa streaming. En la instancia Pool profirió exactamente: “Vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones (sic), los vamos a fusilar”.

Inclusive, el abogado de los ex constituyentes explico para el medio que “se incluyó el discurso de odio, pues él habla de los indios y se refiere en términos despectivos, intuimos que, a la gente de escaños reservados de la Convención. Si bien vamos por el delito de amenazas, este punto podría configurar otro tipo de delitos, considerando la Ley Zamudio“, finalizó.