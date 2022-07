Flavia Medina en problemas: presentan compleja querella criminal en su contra

Flavia Medina había estado hace varios días funando, en sus redes sociales a un centro dental. Esto porque le habrían causado varios problemas a su sonrisa.

“Quienes me conocen y me siguen, quizás se dieron cuenta que hace tiempo que casi ni aparezco por las redes. Ya no puedo sonreír como antes”, contó la argentina.

Y agregó que en el lugar donde se atendió “me dijeron que me sacarían los Brackets y que terminarían cerrando esos espacios que dejaron abiertos con alineadores. Nunca lo hicieron, me pusieron una pasta provisoria y cuando regresé de viaje me dejaron de contestar el teléfono”.

La modelo señaló “me largaron así, con mis encías flojas de tanto mover los dientes, con los Brackets aún puestos. Con un alta disciplinaria porque fui a reclamar al consultorio, inventando que éramos violentos. Prohibiéndome la entrada al lugar. Sin darme solución y riéndose en mi cara, de la forma más cínica posible”.

Flavia Medina a la justicia

Luego de este relato, donde la exchica reality adjuntó fotografías y varios testimonios de otros pacientes del mismo lugar, la clínica decidió llevarla a la justicia.

Así, durante este jueves, presentarán una querella criminal en contra de Flavia, tal como informaron a ADN desde el estudio de Problemas.cl.

El director de la entidad, Eduardo Arévalo, explicó que “entre las acciones delictivas en las que habría incurrido Flavia Medina se encuentran las agresiones, las amenazas, la tergiversación de los hechos médicos y el matonaje comunicaciones a través de redes sociales”.

Desde el estudio incluso compararon la situación con lo ocurrido con Gary Medel hace unos días, cuando a través de su Instagram acusó a los funcionarios de la Seremi de Salud de no dejarlo entrar a un concierto.

El abogado explicó que “entre las pruebas que se presentarán a la justicia, están un registro audiovisual en donde la ex figura reality concurre a la clínica acompañada de un hombre, identificado como Leo Opazo, con quien profiere amenazas. En el mismo registro se aprecia un intento de agresión por parte de Flavia Medina”.

De esta forma, no se vendría muy bien el día para Flavia Medina, quien ahora tendrá que ir a la justicia tras su denuncia en redes.