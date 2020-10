¡Más enamorada que nunca! Flavia Medina le dedicó romántico mensaje a su pololo en Instagram

Flavia Medina, quien se hizo conocida en nuestro país por su participación en ¿Volverías con tu ex?, le dedicó un romántico mensaje su actual pareja en redes sociales.

A través de Instagram, la argentina expresó el amor que le tiene al chileno Leo Opazo, con quien lleva varios meses de relación.

Junto a una postal de ambos, Flavia escribió: “Con esta preciosura en una de nuestras escapadas. Que lindo cuando encontramos personas que saben hacer de pequeños instantes, grandes momentos”.

“Desde que lo conocí no hay un día, que no me lo haya llenado de luz”, agregó, evidenciando que está completamente enamorada.