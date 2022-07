“Es algo que hago hace años”: Sigrid Alegría responde a polémica con Claudio Castellón y Luz Valdivieso

Se ha visto involucrada en una polémica de aquellas en los últimos días. Sigrid Alegría está al medio de las controversiales denuncias de violencia contra Claudio Castellón.

Y no sólo eso, ya que durante las últimas horas también se le habría aludido un supuesto intercambio de mensajes con Luz Valdivieso, pareja del actor.

Es que todo partió porque, según los paneles faranduleros, Sigrid habría comentado en camarines de Mega “qué lata que la Luz está saliendo con Claudio, salió de Marcial y pa’ meterse con Claudio”.

Una declaración que habría llegado a oídos de su colega, quien la habría amenazado, situación que salió a la luz justo en días donde el galán de teleseries enfrenta otra denuncia por VIF de su expareja, Fran Masanes.

Sigrid versus Castellón y Valdivieso

Así, mientras el actor desmintió a través de un comunicado los hechos, la colorina subió un mensaje a sus historias.

“Los narcisistas tienen los cables de la empatía, el cariño y el respeto desconectados. Son violentos y posesivos. Te aíslan e insultan tras decirte que eres una persona tan única, pero que esperaban más de ti… no tienen cura! No cambiará por ti, ni contigo! Date cuenta amig@”, escribió.

Un texto que, de inmediato, se pensó que era para Luz, quien incluso contestó al golpe en Instagram. “Supéralo amig@”, respondió.

No obstante, durante las últimas horas, Sigrid Alegría trató de bajarle un cambio a la polémica y volvió a publicar en sus historias un mensaje, descartándose. “La prensa rosa ha sacado sus propias conclusiones, otra vez. No he enviado mensaje a Luz Valdivieso. Tratar de enseñar cómo reconocer a un narcisista es algo que hago hace años en mi red social”, indicó, tratando de ponerle punto final al tema.