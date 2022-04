Chino Ríos arremetió con todo contra Mauricio Israel: "El hue... bueno pa' cagarse a la gente"

El pasado domingo 6 de abril, y tras 14 años alejado de las pantallas, Mauricio Israel regresó a la televisión nacional gracias al programa deportivo Círculo Central, de TV+.

Su retorno a la programación nacional generó una serie de comentarios tanto a favor como en contra. Sin embargo, el comunicador ha hecho noticia en los últimos días luego de que su tercera exesposa, Debbie Valle, asegurara que Mauricio Israel la dejó con grandes deudas en Colombia.

“Put… el hue… bueno pa’ cagarse a la gente”

Quien se refirió a esta polémica fue el extenista número 1 del mundo Marcelo “Chino” Ríos, quien mediante su cuenta de Instagram cargó duramente contra Mauricio Israel.

“Put… el hue… bueno pa cagarse a la gente, y con la misma cara de hue… Te pasaste“, señaló.

Exesposa de Mauricio Israel lo acusó de dejarle deudas pendientes en Colombia

Según una entrevista que la mujer dio a Glamorama, Mauricio Israel dejó a su exesposa con deudas en Colombia.

“Las deudas que él saldó y por las que a él le preguntan, y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie”, indicó Debbie Valle.

Sin embargo, advirtió: “Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda”.

También dijo que “es su palabra contra la mía, porque las deudas figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respaldan ahora los chats donde él se comprometía a pagarme”.