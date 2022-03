Así fue el regreso de Mauricio Israel a la TV tras 14 años: “Jamás pensé que esto volvería a pasar”

Tras 14 años fuera de la TV chilena y del país, Mauricio Israel registró su regreso a la pantalla gracias a un programa deportivo.

El comunicador volvió a la televisión en la conducción del programa Círculo Central, de TV+, abriendo el espacio con algunas palabras de reflexión que unieron al fútbol, la televisión, la situación social y su vida personal.

“Bienvenidos. Se cumple una nueva fecha del fútbol, una nueva oportunidad para confirmar a los que se afirman en la parte alta, la angustia de los que están abajo y la lucha de los que están en la medianía. Todos, buscando una nueva oportunidad para superarse”, empezó sus palabras en pantalla.

De terno gris y camisa azul, Mauricio Israel apareció con una actitud calma ante los espectadores. “Como en la vida. Tan distinta como la de cada uno de ustedes, tan igual a la de todos…”, continuó.

“Una nueva fecha que nos pone a prueba y que nos exige que para ser protagonista hay que estar preparados física, emocional y psicológicamente, y donde la experiencia es clave, como en la vida; la tuya, la mía, la de todos”, se sinceró el comunicador en el espacio.

“Hoy vivimos una nueva fecha y, particularmente yo, hoy vivo una nueva fecha. Mi propia nueva fecha. Y esta, mi nueva oportunidad. No puedo estar más agradecido de volver a entrar a la cancha, me siento mejor y más preparado que ayer, me siento más tranquilo y más dispuesto, me siento feliz y también les debo confesar que muy nervioso”, expresó.

“He visto y vivido cómo un país y un planeta cambia. Sí, cambia, como la vida de cada uno de nosotros. Esta, la vida que todos los días nos pone a prueba, como la que estoy viviendo en este momento. Y les debo confesar que yo jamás pensé que esto volvería a pasar“, dijo antes de agradecer la oportunidad a TV+.

“Comencé como periodista deportivo y estar en Círculo Central, este programa, me permite reencontrarme con su fútbol, con el público, con todos ustedes”, añadió Israel.

El tono emotivo continuó en las palabras de Mauricio Israel en su regreso, en donde extendió sus agradecimientos y dedicaciones a personas fallecidas: “Con emoción me paro esta noche, frente a todos, y tal como prometí, miro al cielo y pido la aprobación de Dios, en primer lugar, de ustedes que me están mirando, de mi familia, de mis amigos y especialmente de Ralphy Konitzk que me está mirando desde arriba. Te lo prometí Ralphy”.

“Dedicándole este programa a María de los Ángeles de Cazeli. Carlitos, un abrazo apretado”, añadió antes de dar paso al programa.

