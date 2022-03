Exesposa de Mauricio Israel lo acusa de dejarle deudas pendientes en Colombia

En una entrevista reciente con JC Rodríguez en Pero Con Respeto, el comentarista deportivo y periodista Mauricio Israel reveló los motivos de su regreso a Chile luego de 14 años viviendo en el exterior.

El periodista reveló en el programa de JC Rodríguez que una propuesta en televisión le hizo quedarse de vuelta, sumado a que quiere compartir más con sus padres. De hecho, Mauricio vino solo de visita y no imaginaba que terminaría residenciándose nuevamente en Chile.

Mauricio Israel huyó de Chile en 2008 con deudas que sumaban hasta 500 mil dólares. El monto actualmente equivale a casi 400 millones de pesos. Sin embargo, esto ya estaría saldado según el mismo periodista.

Y aunque Mauricio Israel aseguró que sus deudas ya estaban saldadas, su tercera exesposa, Debbie Valle, aseguró que el periodista la dejó con grandes deudas en Colombia.

Mauricio Israel y su exesposa se casaron en el año 2019 luego de salir durante tres años. Sin embargo, en enero del 2020 se separaron.

Las acusaciones de la exesposa de Mauricio Israel

Según una entrevista que la mujer dio a Glamorama, Mauricio Israel dejó a su exesposa con deudas en Colombia.

“Las deudas que él saldó y por las que a él le preguntan, y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie“, indicó Valle.

Sin embargo, advirtió: “Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda”.

También dijo que “es su palabra contra la mía, porque las deudas figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respaldan ahora los chats donde él se comprometía a pagarme”.