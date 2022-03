Pese a que el escándalo de Iván Cabrera y su ex Antonella Muñoz, donde ella lo acusó de graves hechos, había menguado, la periodista Cecilia Gutiérrez lo reflotó con todo la noche del jueves.

Esto debido a que la panelista de Zona de Estrellas desmintió completamente cualquier posibilidad de reconciliación entre el bailarín y la española, rumor que había empezado a sonar hace algunos días.

Recordemos que las figuras, que se conocieron en El Discípulo del Chef, tenían una relación, que se quebró tras los dichos de la joven antes mencionada, quien denunció que el Potro la obligaba a mantener relaciones sexuales con otras personas y también a drogarse.

Junto a esto, Muñoz reveló en aquella declaración que el moreno le habría enviado varios registros intimando con la ex de Mauricio Isla, hecho que generó la ruptura inmediata entre la mediática pareja.

Los videos que complican a Iván Cabrera

Así, frente a todo eso, Gutiérrez arremetió con la información otra vez. Y en el programa de Zona Latina manifestó que “no hay ninguna posibilidad de que Gala vuelva con Iván Cabrera, te lo firmo”.

Entonces, explicó que ella había tenido acceso a los registros de los que había hablado Antonella. Y expresó que “ese video fue grabado sin el consentimiento de Gala y eso a mí me parece mucho más grave. Que un video sea grabado sin consentimiento y que además sea enviado, es un delito”.

La reportera señaló que “Gala no tenía conocimiento de esa grabación” y que “por eso el corte fue tan definitivo y por eso me atrevo a decir tajantemente no creo que exista una posibilidad de que ellos vuelvan”.

Pantallazo de Zona de Estrellas rescatado en el sitio Miraloquehizo.cl

De esta forma, Cecilia Gutiérrez no sólo descartó cualquier vuelta entre Gala Caldirola e Iván Cabrera, sino que además volvió a complicar al Potro con un tema que ya habría dado por cerrado. Al menos por su lado.