¿Lo pateó? Gala Caldirola borró todas las fotos con Iván Cabrera tras graves acusaciones de su expareja

Quedó la grande. Luego de las graves acusaciones de la expareja de Iván Cabrera en su contra, Gala Caldirola decidió borrar todo registro con él de sus redes sociales.

Es que la española habría tomado la decisión no sólo de bajar de su cuenta de Instagram las instantáneas de su feliz pololeo con el Potro, sino que además dejar de seguirlo.

Todo tras la grave denuncia de Antonella Mareco, quien en un live de la periodista Cecilia Gutiérrez, tachó al bailarín de “psicópata” y de obligarla a realizar diversas prácticas sexuales.

“Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi put… te amo porque eres mi put…, siempre vas a estar conmigo’, y me pegaba”, confesó.

Gala habría “borrado” al Potro

Tras las escandalosas revelaciones de la joven, el ex Discípulo del Chef se expresó a través de su cuenta en la plataforma de fotografías.

“En relación a la entrevista realizada a mi ex pareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”, contestó.

Mientras esto pasaba, varios seguidores se dieron cuenta que Gala no sólo dejó de seguir a quien fuese hasta ahora su pareja.

Además, la modelo borró todas las fotografías que había compartido con el moreno desde que confirmó su relación.

Incluso, la blonda reposteó una historia a eso de las dos de la mañana de su amigo Surosolar, donde ambos aparecen con cara larga y la leyenda “acá arreglando el mundo”.

De esta forma, Gala Caldirola podría haberle puesto la lápida a su pololeo con Iván Cabrera luego de las acusaciones en su contra. ¿Será que lo mandó a volar?.