¿Y los videos de Gala Caldirola? Afirman que existirían registros tras vuelco en caso de Iván Cabrera

Ha sido el terremoto farandulero de las últimas jornadas. Antonella Muñoz, ex de Iván Cabrera, se desdijo de la denuncia que lanzó sobre el bailarín, donde mencionaba que éste la habría obligado a realizar prácticas sexuales y drogarse contra su voluntad.

La joven se retractó de todo a través de un video, donde indicó que “me encontraba mal psicológicamente, dije cosas que no fueron reales. Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, porque soy una persona adulta con poder de decisión”.

Una situación que hizo que Iván Cabrera saliera también a hacer sus descargos y que señalara que “estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor”.

Sin embargo, pese a este nuevo capítulo, y el vuelco total de los hechos, en Me Late hubo un hombre que puso en duda algunas partes de este desmentido, sobre todo lo referido a Gala Caldirola, de quien Antonella señaló tener registros íntimos que le envió el mismo Iván.

Iván Cabrera y los supuestos videos con Gala Caldirola

Así, fue el comunicador Francisco Halzinki quien dejó entrever que, si bien Muñoz se desdijo de varios temas respecto a su denuncia inicial contra Cabrera, habría una parte que sí sería cierta.

Ésta tendría que ver nada menos que con el romance que vivía el bailarín y Caldirola. En su testimonio, Antonella Muñoz aseguró que tendría videos de carácter sexual que su ex le habría compartido.

“Me dicen que efectivamente existirían pruebas que evidencian parte del relato de Antonella Muñoz en relación a lo que se menciona sobre Gala Caldirola”, lanzó el nuevo panelista del espacio de TV+.

Y agregó que fue la misma Gala quien “tuvo acceso a ellas, videos, pantallazos de conversaciones”, que habrían generado su quiebre total con Iván.

Esto, según Halzinki, habría sido confirmado por el círculo cercano a la ex de Mauricio Isla, quien culminó su romance tras conocerse la denuncia.

De esta forma, si bien la ex de Iván Cabrera desmintió su relato anterior, podría ser que hubiesen partes de éste que sí serían ciertas. Un escándalo que, al parecer, está lejos de acabar.