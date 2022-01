“Jamás abusó de mí”: Ex de Iván Cabrera se desdijo de graves acusaciones contra el bailarín

Fue todo un escándalo farandulero: Antonella Muñoz, ex de Iván Cabrera, hizo graves acusaciones contra el bailarín.

Tan graves que le costaron no sólo su trabajo en el estelar de Canal 13 Aquí se Baila, sino también la relación que tenía con Gala Caldirola.

Es que la joven no sólo lo denunció por obligarla a realizar prácticas sexuales como tríos, sino además de haberla drogado, violentado y haberle enviado registros intimando con la española.

“Este tipo es un psicópata”, fue lo más suave que señaló en aquella oportunidad a través de una entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez.

Ex de Iván Cabrera y su nuevo video

Sin embargo, este fin de semana, Antonella decidió grabar un nuevo registro. Uno donde desmintió absolutamente cada palabra.

“Desmiento todo lo que dije, el jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, fue lo primero que dijo.

Luego, indicó que “nunca pensé en lo que esto podía ocasionar, nunca pensé en los dichos tan graves. Desmiento todo lo que dije y ofrezco mis disculpas públicas a Iván principalmente, a su familia, a sus hijos, a su entorno más cercano que al igual que mi entorno más cercano lo ha pasado muy mal”.

Y agregó que “me encontraba mal psicológicamente, dije cosas que no fueron reales. Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, porque soy una persona adulta con poder de decisión”.

De esta forma, Antonella Muñoz se desdijo en su Instagram de todas sus declaraciones contra Iván Cabrera, luego de haberlo denunciado de varios delitos, muy complejos. ¿Qué pasará con el bailarín?