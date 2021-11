Gala Caldirola y su relación con Iván Cabrera: “Encontré alguien con quien puedo ser yo misma”

El pasado 13 de noviembre y tras una serie de rumores que surgieron tras su separación de Mauricio Isla, la modelo Gala Caldirola confirmó en sus redes sociales su relación con Iván Cabrera.

La exchica reality, de 29 años, se encontró con el ex Rojo, de 38, en el programa El Discípulo del Chef. Ambos congeniaron desde el primer momento, lo que desató versiones sobre un supuesto romance.

Sin embargo, la propia maniquí se encargó de despejar dudas en una extensa entrevista con Las Últimas Noticias, en la que aseguró que si bien el romance va viento en popa, aún requiere de tiempo.

“Cada día encontraba más y más lindo a mi compañero de programa. Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inicio no me fijé en él. Obviamente lo ves lindo y con musculitos, pero no lo conoces y no te llama la atención como cuando profundizas”, expresó Gala, quien participó en un evento de Benefit Cosmetics junto a su representante y amigo, Suro Solar.

La relación de Gala Caldirola e Iván Cabrera: “Tampoco estaba buscando algo”

Cuando comenzaron los primeros rumores, contó Gala Caldirola, “yo me reía con mi exmarido de lo que decían porque todo era mentira. Lo último que esperaba era conectar con alguien del programa“. Lo anterior, en referencia a su llegada a El Discípulo del Chef, en el que coincidió con el “Potro” Cabrera.

De hecho, la modelo aseguró que “todo partió como una amistad porque yo no estaba en mi mejor momento sentimental, ni tampoco estaba buscando algo“.

Respecto al momento de la conquista, Gala detalló que “tuve muchos días de bajón y tristeza, donde estaba desmotivada y cansada por mis cosas personales externas al programa, y el siempre estuvo ahí para darme un ‘ya po, vamos, tú puedes, eres una tremenda mujer, una tremenda mamá'”.

Y continuó: “Otra cosa que me gustó es que Iván se adaptó a mi mundo. Le gusta hablar con mis amistades y se hizo parte del grupo enseguida. Con mi hija (Luz Elif) se lleva bien porque él tiene dos hijos. Igual trato de llevar con mucha calma esa parte, pero él es muy paternal y se porta muy bien”.

Consultada sobre si está enamorada de Iván Cabrera, Gala Caldirola respondió que “es una palabra muy grande“, pero confesó que sí está ilusionada.

“Encontré un buen partner, alguien con quien puedo ser yo misma. Estamos trabajando en crear una relación basada en la amistad, en comprendernos, apoyarnos y no limitarnos”, remarcó la modelo.