Tom Morello celebró triunfo de Gabriel Boric con eufórico mensaje

Siempre atento al escenario político en Chile, Tom Morello no quedó abajo de las reacciones tras el triunfo de Gabriel Boric como presidente electo.

Fiel a su estilo, el músico de 57 años usó su cuenta de Twitter para reaccionar ante el resultado de las recientes elecciones de este domingo.

Es así como Tom Morello retuitió una imagen de Gabriel Boric con un mensaje que salpicó además a su contrincante electoral.

“¡Ganamos! El fascista y amante de Pinochet Kast concedió su derrota. ¡Abrazos!”, expresó el músico de Rage Against The Machine.

We won!! The fascist, Pinochet loving Kast has conceded!! #HUGE https://t.co/EEmDzMFYGl

— Tom Morello (@tmorello) December 19, 2021