Wanda Nara y su exclusiva a Susana Jiménez: “Mauro me contó que se encontró con la China en París”

Wanda Nara al fin tuvo su exclusiva con Susana Jiménez. Y no cualquier entrevista, ya que su conversación con la diva fue nada menos que con la Torre Eiffel como gran escenografía.

Ahí, la blonda contó lo que todo Argentina y el mundo quería saber: detalles del affaire entre su marido Mauro Icardi y la China Suárez.

Y sus declaraciones impactaron. Primero, porque reveló cómo se enteró de todo. “Estábamos en un campo con las nenas andando a caballo. Una chica que nos organiza las fiestas me pidió una foto, yo sabía que había unas en el teléfono de Mauro, y cuando busqué, vi pantallazos de una conversación con una mujer muy famosa que todos ya saben”, manifestó.

Y agregó que “lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca y la ira, así que puse la historia”, aludiendo a aquel registro donde la trató de “zorra”.

Wanda habló de la China

Entonces, vino la mayor sorpresa. “Yo no era amiga de la China Suárez. Tenía una relación cordial y a partir de lo que vi mi enojo quizás tuvo una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Pero después vi que con ella no tenía nada”, indicó.

Y añadió sobre los chats que encontró que “nunca tuve una pareja abierta, y para mí, un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que una mujer con los valores que tengo yo nunca hubiese escrito”.

Sin embargo, después expresó que le pidió disculpas a la China cuando la enfrentó. “La llamé y le pedí perdón por la historia con esa palabra tan poco elegante”, lanzó la blonda.

¿Y el affaire?

Posterior a esto, Susana ahondó en el romance y el encuentro que el futbolista habría tenido con la ex de Benjamín Vicuña en París.

“Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo”, mencionó.

Y reveló sobre esa noche en el hotel Le Royal Monceau que “creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”.

Después expresó que “él me contó cosas que yo no me hubiera enterado nunca”. Y en ese sentido, Nara aseguró que su esposo “está arrepentido” de lo que pasó.

De esta forma, Wanda Nara contó toda su verdad. Una que generó de todo en redes sociales, donde varios encontraron que su testimonio fue más bien triste.

